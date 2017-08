Litouwen juicht nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland toe

Tussen de Baltische staten en Rusland loopt het al een tijdje spaak. Moskou is er onder meer niet over te spreken dat de NAVO troepen en materiaal stationeert in de Baltische landen: de uitbreiding van het westerse bondgenootschap richting het oosten is al sinds het einde van de Koude Oorlog een gevoelig punt.

De Litouwse presidente toonde zich maandag tijdens een ontmoeting met haar Estse en Letse ambtgenoten en de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de Estse hoofdstad Tallinn alvast tevreden met de nieuwe stappen van de Amerikaanse Senaat. Vooral de bijkomende sancties voor de Russische energiesector juicht ze toe. 'Rusland heeft energieprojecten altijd gebruikt als instrument om ons te onderdrukken en te manipuleren', verklaarde de Litouwse presidente Dalia Grybauskaite. Het zit de Litouwers nog altijd hoog dat ze - voor ze in 2015 een eigen gascentrale bouwden - 40 procent meer betaalden voor Russisch gas dan Duitsland.

De nieuwe Amerikaanse sancties zijn nog niet in werking getreden. President Donald Trump moet het besluit eerst nog ondertekenen. Het Witte Huis liet al weten dat hij dat effectief zal doen, vicepresident Pence bevestigde dat maandag nog eens in Tallinn.