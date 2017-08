Litouwen: 'Een vloedgolf van desillusies komt onze richting uit'

Onderweg naar Vilnius ben ik aangekomen in het station van de Russische exclave Kaliningrad. Dat ademt de Sovjettijd. Een standbeeld van Lenin houdt een oogje in het zeil. Overal in de buurt zijn hamers en sikkels te zien. Op het perron laden mannen en vrouwen dozen uit met magnetrons, televisieschermen en koffiezetapparaten, 'Made in Germany'. Intussen stuwt een imposante diesellocomotief een diep gegrom door de afgebladderde overkapping. Het is de trage trein met Moskou als eindbestemming. De smalle gang van de wagon ruikt naar smeerolie en pekelgroenten. In een van de cabines zit een rondborstige dame door een zwaar krakende radio te roepen. In de cabine daarnaast ligt een technicus languit op pompoenpitten te kauwen.

...