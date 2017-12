Linksnationalistische ERC erkent overwinning Puigdemont en wacht op zijn terugkeer

'Het belangrijkste voor links is niet het resultaat, maar wel dat we over een mandaat beschikken om een republiek op te richten', zei Rovira na de regionale verkiezingen, waarbij de separatistische partijen een absolute meerderheid haalden.

Marta Rovira pleit sindsdien voor de oprichting van een 'sterke regering', die 'het land goed vertegenwoordigt'. Dat betekent dat 'verschillende gevoeligheden verzoend moeten worden', zei ze nog, waarmee ze ook verwees naar de linkse pro-onafhankelijkheidspartij CUP en het linkse Catalunya En Comú. 'We zien geen alternatief voor de terugkeer van Puigdemont', concludeerde Rovira.

Sinds vrijdag voert het Spaanse gerecht een onderzoek naar Rovira voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing in het kader van het 'illegale' referendum van 1 oktober. Dat leidde op 27 oktober tot de afhankelijkheidsverklaring van Catalonië. Ook de ERC-voorzitter Oriol Junqueras zit in voorlopige hechtenis.