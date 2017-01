Linkse presidentskandidaten (minus 1) halen uit naar president Hollande

Behalve Manuel Valls gaven de kandidaten, waarvan er vijf van de zeven deel hebben uitgemaakt van de regering van Hollande, blijk van hun frustratie en ontgoocheling in de ontslagnemende president, die minder populair is dan ooit sinds zijn verkiezing in 2012 en die zich mede daarom niet opnieuw verkiesbaar heeft gesteld.

"Moeilijk te verdedigen", zei ex-minister van Economie Arnaud Montebourg, een voorvechter van het protectionisme die in augustus 2014 werd bedankt voor zijn diensten na hevige kritiek op Hollande. Hij verklaarde dat hij zelf voorstander is van een project dat "niet beheerd wordt op een gelaten manier", verwijzend naar de huidige president. Benoît Hamon, die kortstondig minister van Onderwijs was in 2014, haalde een "gevoel van onvolledigheid" aan rond het beleid van Hollande. Vincent Peillon, minister van Onderwijs tussen 2012 en 2014, betreurde dan weer een "gevoel van diep onbegrip" tegenover de daden van Hollande, en stelde dat de kandidaten van links "een diepe politieke crisis" erven.

'Links is nog steeds nuttig'

Enkel ex-premier Manuel Valls had positieve woorden voor het beleid Hollande. Hij drukte zijn "fierheid" uit dat hij "de Fransen gediend heeft in een zeer moeilijke periode", verwijzend naar de reeks aanslagen waarmee Frankrijk de laatste twee jaar te kampen heeft gehad. "Hier heb ik geen tegenstanders, en nog minder vijanden. We zijn samengekomen om te debatteren voor de Fransen om hen te overtuigen dat links nog steeds nuttig is", aldus Valls.

De voorverkiezingen bij links vinden plaats op 22 en 29 januari. Manuel Valls is volgens de peilingen de favoriet, maar zijn voorsprong is de afgelopen weken wel kleiner geworden. De presidentsverkiezingen op 23 april en 7 mei worden volgens de peilingen vooral een duel tussen de rechtse kandidaat François Fillon en de extreemrechtse Marine Le Pen.