Linkse Andrés Manuel López Obrador nieuwe president Mexico

Volgens de exitpoll zou Lopez Obrador, de ex-burgemeester van Mexico-Stad van de partij Morena, 49 procent van de stemmen halen. Zijn dichtste rivalen, Ricardo Anaya (van de conservatieve partij PAN) en José Antonio Meade (van de regeringspartij PRI) kunnen rekenen op respectievelijk 27 en 18 procent.

Een ruime overwinning voor Lopez Obrador, die eerder al in 2006 en 2012 tevergeefs een gooi deed naar het presidentschap, zou geen verrassing zijn.

In alle peilingen in de aanloop naar de stembusgang had hij een straatlengte voor op zijn rivalen.

Behalve een nieuwe president, kozen de Mexicanen zondag ook nieuwe parlementsleden en senatoren, afgevaardigden in deelstaatparlementen, gemeenteraden en burgemeesters. Ongeveer 89 miljoen inwoners waren kiesgerechtigd. Volgens de voorzitter van de kiescommissie (INE), Lorenzo Cordova, was de opkomst 'massaal'. Voor officiële resultaten is het wachten tot maandagochtend.