Lincoln Memorial in Washington DC beklad

De tekst is moeilijk te ontcijferen, maar volgens de National Park Service zou iemand 'fuck law' hebben geschreven op een van de zuilen van het monument.

De graffiti zal weggehaald worden met 'een milde, gelachtige verfverwijderaar die veilig is voor historisch gesteente', aldus het agentschap nog.

Op een bord van het Smithsonian Instituut werd eveneens 'onontcijferbare' graffiti aangetroffen en volgens NBC News zouden ook de initialen 'M+E' gegraveerd zijn in een zuil van het monument. De politie heeft een onderzoek geopend.

Burgeroorlog en slavernij

President Abraham Lincoln was president van 1861 tot 1865 tijdens de Amerikaanse Civil War en werd vermoord in Washington tijdens de laatste dagen van de burgeroorlog. Hij versloeg de zuidelijke staten, die zich hadden afgesplitst als de Geconfedereerde Staten van Amerika, en zorgde zo voor de hereniging van de Verenigde Staten. In 1863 beval hij de vrijlating van de Afro-Amerikaanse slaven.

Het is niet de eerste keer dat het monument wordt gevandaliseerd. In februari werden verschillende monumenten in Washington DC al beklad met opschriften als 'Jackie shot JFK'.

Commotie

De afgelopen dagen is er veel commotie geweest rond Civil War-monumenten. Tijdens het weekend kwam het tot rellen tussen blanke supremacisten, die protesteerden tegen de verwijdering van een standbeeld van de generaal van de Geconfedereerde Staten Robert Lee, en tegenbetogers. Een vrouw kwam om het leven toen een man met neonazistische sympathieën met zijn wagen inreed op de menigte.

Of de bekladding van het Lincoln Memorial gelinkt is aan de spanningen van afgelopen weekend, is nog niet duidelijk.