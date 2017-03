Lid van campagneteam Macron stapt op na "schijn van belangenconflict"

Mourad, die cardioloog is van beroep, diende volgens Macron zelf zijn ontslag in. "Hij is zo eerlijk geweest te erkennen wat er gebeurd is en ik dank hem hiervoor", zo bevestigde hij het bericht van de krant Le Monde. "Het is iemand met grote kwaliteiten die zijn parallelle activiteiten niet meldde, wat tot een schijn van belangenvermenging kan leiden", aldus Macron, die volgens de laatste peilingen de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zal halen.

Mourad maakte deel uit van de werkgroep gezondheid binnen het campagneteam van Macron. Uit een publieke databank van het Franse ministerie van Gezondheid blijkt dat Mourad tussen 1 januari 2013 en eind juni 2016 meer dan 60 prestaties leverde die betaald werden door het laboratorium Servier. Ook financierde het laboratorium voor tienduizenden euro's zijn restaurant- en reiskosten.

In de nasleep van het schandaal vroeg Macron zijn ethische commissie aan elk lid van de werkgroepen te vragen eventuele belangenconflicten te melden, zo verklaarde hij aan de pers.