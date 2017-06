Lichamen van vermiste mariniers aangetroffen na botsing voor Japanse kust

"Toen reddingsteams deze ochtend toegang kregen tot de ruimtes die werden beschadigd tijdens de botsing, werden de vermiste mariniers gelokaliseerd in de overstroomde slaapcompartimenten", aldus de Navy. "Ze worden momenteel overgebracht naar het militair hospitaal van Yokosuka, waar ze zullen worden geïdentificeerd."

Zaterdagochtend botste de Amerikaanse destroyer USS Fitzgerald voor de Japanse kust tegen een Filipijns vrachtschip. Het raketafweerschip raakte daarbij zwaar beschadigd en verschillende militairen, onder wie de commandant van het schip, raakten gewond en werden met een helikopter geëvacueerd. Zeven mariniers werden als vermist opgegeven.

De Fitzgerald keerde terug naar de haven van Yokusuka, waar de Zevende Vloot is gevestigd, en de zoektocht naar de vermisten ging verder, met de hulp van de Japanse kustwacht. De Filipijnse ACX Chrystal raakte slechts licht beschadigd, en geen van de 20 bemanningsleden raakte gewond, aldus het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De juiste omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend, maar volgens de registratie van het scheepvaartverkeer maakte het 222 meter lange containerschip van 29.000 ton 25 minuten voor de botsing plotseling rechtsomkeer, aldus BBC. Het is nog niet geweten waarom het schip van koers veranderde.

De USS Fitzgerald, een 154 meter lang raketafweerschip van 8.900 ton dat sinds 1995 dienst doet, is gestationeerd in Yokosuka. Zijn bemanning bestaat uit ongeveer 23 officiers, 24 onderofficiers en 291 leden van de Navy. Volgens CNN werden aan het schip in februari nog voor 21 miljoen dollar aan renovatie- en herstellingswerken afgerond.