Libische kustwacht redt bijna duizend migranten op Middellandse Zee

Een schip van de Libische kustwacht had zondagavond 490 mensen naar de haven van Tripoli gebracht. De migranten hadden geprobeerd de zee over te steken in rubberboten, maar waren voor de kust van Garabulli, ten oosten van Tripoli, in de problemen geraakt, zo meldt marineofficier Rami Ghommeidh.

Een andere groep van 361 migranten werd gered voor de kust van al-Khoms, 100 kilometer ten oosten van de Libische hoofdstad. In dezelfde regio moesten eerder op de dag al 97 mensen gered worden.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, van de extreemrechtse partij Lega, heeft de Libische diensten maandag bedankt voor die reddingsoperaties. Op Twitter loofde hij de acties 'die het 'werk van mensensmokkelaars nutteloos maken en die foute interventies van ngo's vermijden'.

Salvini is maandagochtend overigens naar Libië gevlogen om met de plaatselijke overheden te overleggen over het migratiebeleid. Het is de eerste keer dat een lid van de nieuwe populistische regering in Italië een bezoek brengt aan het land.

De Libische vicepremier Ahmed Miitig had maandag in een interview met de krant La Repubblica nog benadrukt dat hij de samenwerking met de nieuwe Italiaanse regering wil aangaan. 'De mensensmokkelaars die migranten naar Italië willen brengen, zijn voor ons gevaarlijke criminele bendes die Libië beletten om stappen vooruit te zetten in de richting van een normalisering', aldus Miitig. 'We moeten dit stoppen aan de zuidelijke grenzen van Libië. En heel Europa moet nadenken over structurele maatregelen die in Afrikaanse landen genomen moeten worden om de migranten tegen te houden', aldus nog de Libische vicepremier.