Libische kustwacht onderschept 574 migranten op boten naar Europa

Volgens de Libische marine heeft de kustwacht op één dag 574 migranten onderschept in een reeks operaties voor de kust. Ter hoogte van de westelijke stad al-Zawaiya werden maandag 292 migranten van een boot geplukt, onder hen 10 kinderen en 42 vrouwen. Op dezelfde dag werden 101 andere migranten van een rubberboot gehaald voor al-Zawaiya. De kustwacht onderschepte maandag voor de kust van de hoofdstad Tripoli nog twee boten met 181 migranten, negen kinderen en vierentwintig vrouwen inbegrepen.

De migranten, van verschillende Afrikaanse en Arabische afkomst, werden overgedragen aan de autoriteiten nadat ze eerste zorgen toegediend kregen.

De afgelopen maanden heeft de Libische kustwacht naar eigen zeggen talloze boten met migranten tegengehouden, die op de Middellandse Zee onderweg waren naar Europa.

Libië is in een chaos terechtgekomen nadat kolonel Moammar al-Kadhafi in 2011 ten val werd gebracht. Het Noord-Afrikaanse land fungeert sindsdien als poort naar Europa voor mensen die wegvluchten voor oorlog, vervolging of armoede in hun thuisland.

Griekse operatie

In Griekenland heeft de politie intussen een bende mensensmokkelaars opgerold. Agenten ontdekten bij een razzia 46 migranten in een verlaten magazijn in de omgeving van de havenstad Thessaloniki. Zeven vermoedelijke mensensmokkelaars werden opgepakt. Dat deelde de Griekse politie woensdag mee.

Internationale bendes smokkelen migranten over de grensrivier Evros vanuit Turkije naar Griekenland en dus naar de EU. Vervolgens proberen de mensen - zonder zich te laten registreren in Griekenland - naar Centraal- en West-Europa te geraken. Andere migranten proberen aan boord van een veerboot te komen, die vanuit West-Griekenland naar Italië vaart.