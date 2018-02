Libische ex-premier Jibril over Europese arrogantie: 'Het westen moet ons met rust laten'

'Het is vijf voor twaalf, ' waarschuwt voormalig Libisch premier Mahmoud Jibril, wanneer hij de ingewikkelde politieke situatie van zijn land beschrijft. 'Er is een burgeroorlog aan de gang, er is illegale migratie, er is terrorisme, er zijn verschillende milities en stammen die elkaar naar het leven staan. Er zijn meer dan 25 miljoen wapens in Libië, verspreid over tientallen stammen. Het sociale weefsel is compleet weggevallen, in een groot deel van het Libische grondgebied is geen enkele vorm van overheid meer aanwezig. De voornaamste uitdaging wordt verhinderen dat het land uit elkaar valt.'

