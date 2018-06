Libisch Nationaal Leger herovert Derna op IS

Haftar leidt een troepenmacht die het oosten van Libië en ook delen in het centrum van het land controleert en zichzelf heeft uitgeroepen tot het Libische Nationaal Leger.

De maarschalk, gebaseerd in Benghazi, steunt een parallelle regering in de havenstad Tobroek die het gezag van de door de Verenigde Naties gesteunde eenheidsregering in Tripoli niet erkent. Op 7 mei startte hij het offensief op het IS-bolwerk Derna.

Libië verkeert sinds de omverwerping in 2011 van de 42-jarige dictatuur van kolonel Moammar Kadhafi in chaos. In het olierijke Noord-Afrikaanse land maken verschillende partijen aanspraak op de macht en is geweld nog altijd alomtegenwoordig.