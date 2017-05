'Libië kreunt onder een zware economische crisis en heeft amper de middelen om de IS te bestrijden'

Nadat de kuststad Sirte begin dit jaar werd heroverd op de IS, leek dat de doodsteek voor de Libische tak van de terreurbeweging. Maar een handvol strijders trok zich terug in het dorre woestijngebied bezuiden de stad, en blijkt daar nog altijd te zitten. Ook in de afgelegen streek ten zuidwesten van Tripoli hebben IS-strijders zich verscholen. Salman Abedi, de dader van de aanslag in Manchester op 22 mei, zou onlangs nog in Libië geweest zijn. Op 24 mei werden zijn vader en broer Hashem in Tripoli gearresteerd. Hashem zou naar verluidt een IS-lid zijn, met plannen om in de hoofdstad een aanslag te plegen. Gevreesd wordt ...