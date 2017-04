Libië is geen oplossing voor migratiecrisis, zegt AZG-topman

Het Noord-Afrikaanse land vangt de grote stroom migranten op die vanuit Afrika op zoek gaan naar de Europese droom.

Hehenkamp waarschuwt dat Libië niet de oplossing is voor de migratiecrisis. Tijdens zijn bezoek aan de Libische hoofdstad Tripoli zag hij mensen 'die alle controle over hun wilsvrijheid verloren hebben'. Velen van hen werden op zee gered vanuit hun bootjes. 'Maar ook wanneer de migranten aan land komen, is het gevaarlijk voor hen', waarschuwt de algemeen directeur. Vluchtelingen worden er volgens hem bedreigd en mishandeld. Hij zegt dat er 'overduidelijk geen centrale controle meer is in de hoofdstad'.

NGO's zoals AZG bekritiseren al langer het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. De Franse organisatie wil dat de EU-vluchtelingen zo vroeg mogelijk uit zee haalt en dat er legale vluchtroutes komen zodat een veilige oversteek gegarandeerd kan worden.

Ten slotte stelt AZG dat de Libische regering niet genoeg macht kan uitoefenen om haar beleid door te voeren. 'Het is dan ook gevaarlijk om mensen van Europa terug te sturen naar Libië', besluit Arjan Hehenkamp