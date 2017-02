Libië belangrijkste punt op agenda Europese top: 'De immigratieroute vanuit Italië moet dicht'

Vrijdag komen de Europese staats- en regeringsleiders samen tijdens een informele top in Malta. Op de top staat, naast de toekomst van de EU en de trans-Atlantische relaties, de Europese migratiepolitiek nog maar eens centraal. De aandacht zal vooral naar Libië gaan, het belangrijkste vertrekpunt voor migranten en vluchtelingen die via de Middellandse Zee Europa trachten te bereiken. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kwamen tussen 1 en 29 januari 4.292 mensen via de zogenaamde centrale Middellandse Zeeroute in Italië aan. 227 anderen overleefden de overtocht niet.

