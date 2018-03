Libanon, het land van de Hezbollah: 'Denk maar niet dat godsdienst ons verhindert om te feesten'

'Rechtdoor. Niet rechts, niet links.' De gelaatsuitdrukking van de Israëlische soldaat balanceert tussen plichtsgetrouwe gestrengheid en verbaasde behulpzaamheid. Wat doet die Belg hier op dit uur op de lege kustweg naar de Libanese grens? 'Rechtdoor. Niet rechts, niet links', bevestig ik en trek langzaam op. Even later bevind ik me in Libanon, een land met zes miljoen inwoners, grenzend aan Syrië, Israël en de Middellandse Zee. De bevolking is klein, opgeleid, welvarend en open. Libanon zou een baken van vrijheid en welvaart in de Levant kunnen zijn. Volgens de Griekse mythologie is het de geboorteplaats van Europa. Ik wil onderzoeken hoe de Libanezen nu naar Europa kijken en hoe ze zich verhouden tot hun buurlanden.

...