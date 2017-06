Lib Dems sluiten regeringsdeelname uit

Volgens de exitpolls zou de Conservative Party wel eens haar meerderheid in het Lagerhuis kunnen verliezen. Als er inderdaad zo'n 'hung parliament' komt, wordt er mogelijk naar de Lib Dems gekeken om in een coalitieregering te stappen.

Maar de partij heeft al meteen duidelijk gesteld dat ze daar geen zin in heeft. "We krijgen veel oproepen, dus voor alle duidelijkheid: geen coalitie, geen deals", zo meldt de persdienst van de partij op Twitter.

De Liberal Democrats hadden bij de verkiezingen van 2015 een zware nederlaag geleden, nadat ze samen met de Conservative Party een regering hadden gevormd.

We are getting a lot of calls so just to be clear: No Coalition. No deals.