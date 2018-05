Leiders Noord- en Zuid-Korea ontmoeten elkaar tweede keer

De leiders van beide Korea's hebben zaterdag elkaar zonder aankondiging vooraf een tweede keer ontmoet, zo heeft het Zuid-Koreaanse presidentschap bekendgemaakt. Nadat ze in april elkaar reeds voor het eerst hadden gesproken, zagen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar zaterdag opnieuw in de grensplaats Panmunjon, in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. De ontmoeting duurde twee uur, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op gezag van het Zuid-Koreaanse presidentschap.

In april kwamen de twee leiders al overeen een reeks gemeenschappelijke doeleinden na te streven, waaronder een kernwapenvrij Koreaans schiereiland en het officieel beëindigen van de oorlog tussen beide Korea's. Technisch gezien zijn beide landen nog in staat van oorlog.

'De twee leiders wisselden openhartig van gedachten om de Verklaring van Panmunjon van 27 april te implementeren en om een succesvolle top tussen Noord-Korea en de VS te hebben', zei een woordvoerder van Moon Jae-in. 'Gezien het wederzijdse akkoord zal Moon het resultaat van de ontmoeting van vandaag, zondag om 10.00 uur (plaatselijke tijd, nvdr.) bekendmaken'.

Een tijdlang was er sprake van een ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un op 12 juni in Singapore, maar die werd donderdag door de Amerikaanse president afgeblazen. Een dag later opperde hij dat die mogelijk toch kan doorgaan.