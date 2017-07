Leider van Islamitische Staat Abu-Bakr al-Baghdadi is gedood, bevestigt Syrisch Observatorium

Abu-Bakr al-Baghdadi, die in 2014 zichzelf uitriep tot kalief van de Islamitische Staat, is dood. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een uit Engeland opererende organisatie die de gebeurtenissen in de Syrische burgeroorlog monitort. Enkele weken terug had Rusland al de dood van Baghdadi geclaimd. Volgens de Russen was hij omgekomen bij een luchtoffensief op de Syrische stad Raqqa.