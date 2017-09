Leger ingezet in Braziliaanse favela's na escalatie van geweld tussen bendes en politie

In Brazilië wordt het leger naar de favela's van Rio de Janeiro gestuurd omdat het geweld tussen drugsbendes en veiligheidsdiensten er geëscaleerd is. Ongeveer 950 soldaten zullen worden ingezet in de wijk Rocinha die zo'n 70.000 inwoners telt.