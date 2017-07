Lech Walesa sluit zich aan bij verzet tegen plannen Poolse regering

In een toespraak voor demonstranten in zijn woonplaats Gdansk zei Lech Walesa dat de scheiding der machten een van de belangrijkste verworvenheden van zijn beweging Solidariteit was, en spoorde hij de toehoorders aan 'alle middelen' te gebruiken 'om te heroveren wat we voor jullie hebben bereikt'.

De intussen 73-jarige Walesa was de leider van de vakbond Solidariteit, die later uitgroeide tot een politieke partij en een grote rol speelde bij de val van het communisme in Polen op het einde van de jaren 80.

'Communistische invloed'

Regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) krijgt in binnen-en buitenland bakken kritiek voor de hervorming van het justitieapparaat. Door die hervorming krijgt de regering zelf de bevoegdheid om rechters binnen het hooggerechtshof aan te stellen en te ontslaan. Volgens de oppositie wil de regering de rechterlijke macht daarmee naar zich toe trekken, maar partijleider Jaroslav Kaczynski spreekt dat tegen. Volgens hem is het rechterlijk systeem 'nooit grondig gezuiverd van communisten', en maakt de regering nu een einde aan de communistische invloed.

Ook in Warschau, Krakau en andere Poolse steden werd zaterdag tegen de regering gedemonstreerd. De hervorming van het justitieapparaat ligt nu op tafel bij de Poolse president Andrzej Duda. Hij krijgt drie weken de tijd om de wetsontwerpen te ondertekenen, maar dat lijkt slechts een formaliteit: de president is zelf lid van de conservatieve PiS.