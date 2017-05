Live Le Pen versus Macron: Frankrijk kiest nieuwe president

08:27

Stembureaus opengegaan

In Frankrijk zijn zondagmorgen omstreeks 08.00 uur de stembureaus opengegaan voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, zo meldt Belga. Favoriet is Emmanuel Macron, kandidaat van het links-liberale En Marche!, die het opneemt tegen Marine Le Pen, de presidentskandidate van het extreemrechtse Front National.

In de Franse overzeese gebieden kon gisterenal gestemd worden. De stembureaus blijven in de grote steden open tot 20.00 uur, elders tot 19.00 uur. Zowat 45,7 miljoen mensen in Frankrijk zijn stemgerechtigd, alsook 1,3 miljoen Fransen die in het buitenland leven en in Franse ambassades kunnen gaan stemmen.