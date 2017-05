Le Pen belooft 0,7 procent van bbp voor 'samenwerking met Afrika'

'De Afrikaanse staten zijn verwaarloosd, de ontwikkelingshulp drastisch omlaaggehaald. Ik engageer me om 0,7 procent van de Franse rijkdom voor 2022 aan de samenwerking met Afrika te besteden', aldus Marine Le Pen. 'We zullen erover waken dat het goed gebruikt wordt. 0,7 procent, dat is ongeveer 15 miljard euro, wat veel meer is dan de 400 miljoen euro die momenteel worden toegekend', zei ze.

De presidentskandidate van het Front National maakte ook van de gelegenheid gebruik om de 'leugenachtige beschuldigingen' aan haar adres over racisme, xenofobie en vijandigheid tegenover Afrikanen, tegen te spreken.

'Geloof de doemdenkers niet die, via hun leugens, enkel maar hun inkomen behouden door de Afrikanen van Frankrijk en de Fransen van Afrikaanse afkomst te manipuleren', stelde ze. 'Ze zouden beter naar de rampzalige balans van hun beleid kijken' aldus Le Pen, die zo de 'Françafrique' (de relatie tussen Frankrijk en zijn vroegere Afrikaanse kolonies) aanklaagt.

'Vrije verkiezingen in Afrika'

Le Pen neemt naar eigen zeggen de verdediging op zich van de 'soevereiniteit' van Frankrijk en de Afrikaanse landen, en verwerpt elke 'inmenging' of 'vriendjespolitiek.' Ze stelt echter ook dat ze, indien ze verkozen wordt, zal 'helpen, druk zal zetten, zal inspireren en invloed zal uitoefenen om vrije verkiezingen te kunnen laten plaatsvinden', zo verwijzend naar landen waar verkiezingen werden betwist, zoals Congo, Tsjaad of Gabon.

De bijeenkomst van dinsdag werd georganiseerd door het 'Collectif des Africains' van Andrea Ngombet, die in 2013 uit de Franse conservatieve partij UMP (de voorganger van Les Républicains) werd gezet en deel uitmaakte van het collectief 'Sassoufit', van tegenstanders van de 'constitutionele staatsgreep' door staatsleider van Congo Brazaville Denis Sassou Nguesso.