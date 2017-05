Lavrov ontkent dat Trump met hem over Comey sprak

'We hebben het daar helemaal niet over gehad', zei Lavrov tijdens een bezoek aan de Cypriotische hoofdstad Nicosia, meldt Interfax.

Trump ontving op 10 mei Lavrov en de Russische ambassadeur Sergej Kisljak in het Oval Office van het Witte Huis. The New York Times schrijft dat uit een document dat die ontmoeting samenvat, blijkt dat Trump daarbij heeft gezegd dat er met het ontslag van 'die mafkees' Comey een grote last van zijn schouders is gevallen. 'Ik voelde grote druk omwille van Rusland. Die is nu weggenomen,' zei de president volgens de krant.

Nog volgens The New York Times spreekt Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer het document niet tegen. Volgens hem gedroeg Comey zich politiek en zette hij onnodig druk op de mogelijkheden van de president om diplomatieke betrekkingen te hebben met Rusland over zaken zoals Syrië, Oekraïne en Islamitische Staat.