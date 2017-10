Las Vegas: IS eist aanslag op, FBI ontkent link met terreurgroep

Na de schietpartij in Las Vegas zijn 406 mensen naar ziekenhuizen overgebracht. Vijftig mensen kwamen om het leven, onder wie een agent van de Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), die op dat moment geen dienst had.

De vermoedelijke dader van de schietpartij in Los Angeles heeft wellicht nog voor de aankomst van de politie zelfmoord gepleegd, aldus sheriff Joseph Lombardo van de LVMPD.

Volgens nieuwszender CNN gaat het om de dodelijkste schietpartij ooit in de VS, de krant New York Times houdt het op 'een van de dodelijkste'.

In de loop van de dag eiste terreurgroep Islamitische Staat de schietpartij op via zijn persbureau Amaq. De schutter was een 'soldaat' van IS die zich enkele maanden geleden tot de islam heeft 'bekeerd', zegt de organisatie. Bewijzen gaf ze echter niet. Sheriff Joe Lombardo heeft gezegd dat de vermoedelijke dader wellicht alleen heeft gehandeld. Zijn motief is nog onduidelijk, aanwijzingen voor een terroristische achtergrond waren er nog niet.

De federale recherche FBI heeft na de opeising door IS laten weten (nog) geen band te hebben gevonden tussen de schietpartij en internationaal opererende terreurorganisaties.

President Donald Trump drukte op Twitter zijn medeleven uit aan de slachtoffers en nabestaanden na de 'verschrikkelijke schietpartij'. Vicepresident Mike Pence laat weten: 'De harten en gebeden van het Amerikaanse volk zijn met jullie.' Ook bedankte hij de orde- en hulpdiensten die als eerste reageerden op het geweld 'voor jullie daden van moed.'

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

Inwoner

Een 64-jarige schutter opende rond 22.30 uur lokale tijd (7.30 uur Belgische tijd) het vuur vanaf de 32ste verdieping van het hotel en casino Mandalay Bay (zie kaart onderaan) naar het Route 91 Harvest Festival, waar op dat moment countryzanger Jason Aldean een optreden gaf. Honderden mensen zochten dekking en probeerden het terrein te verlaten.

'Wij denken dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd voor wij ter plaatse zijn gekomen', zei politiefunctionaris Lombardo, waarmee hij doelde op de aankomst op de plaats vanwaar was geschoten. De schutter zou meer dan tien geweren hebben gehad, aldus de sheriff. Een interventieteam van de politie heeft zich met explosieven toegang verschaft tot de hotelkamer en vond er de vermoedelijke schutter levenloos.

De schutter is intussen geïdentificeerd als de lokale inwoner Stephen Paddock.

Beelden van het politieoptreden, met geluid van schoten op de achtergrond:

Gezocht

Twee voertuigen die de politie zocht omdat ze met de schutter in verband werden gebracht, zijn ook gevonden, aldus nog de politie op Twitter.

De vrouw die in de nasleep van de schietpartij werd gezocht omdat ze in het gezelschap van de schutter zou hebben verkeerd, heeft contact gehad met inspecteurs van de politie van Las Vegas. Die 'denken niet dat ze betrokken is bij de schietpartij op de Strip', zei de politie volgens de Amerikaanse zender CNN.

Eerder had de politie een foto van de Aziatische vrouw, geïdentificeerd als Marilou Danley, verspreid. Ze werd niet als een verdachte beschouwd, maar de politie wou graag met haar spreken. Ze is nu niet langer een 'person of interest', klinkt het.

We have located the vehicles in question, and we are confident we have located the female person of interest. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

We’re searching for two vehicles associated with the shooter: Hyundai Tucson Nevada/114B40 and a Chrysler Pacifica Nevada/79D401. https://t.co/pVyGvN7ZqV — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Kritiek

Gevreesd wordt dat het dodental nog zal oplopen, verschillende gewonden verkeren in kritieke toestand. Nog volgens de politie zijn verschillende agenten die geen dienst hadden en aanwezig waren bij het festival, omgekomen in de schietpartij.