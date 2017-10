Langste Nederlandse formatie ooit afgerond: Rutte heeft derde kabinet rond

Formateur Rutte spreekt van 'een mooi team' en ontvangt zaterdag de drie vicepremiers al, de rest volgt maandag en dinsdag. Donderdag wordt dan de langste formatie ooit in Nederland afgesloten met de bordesscene.

De meeste namen waren al uitgelekt. Het was vrijdag nog wachten op de twee staatssecretarissen van D66. Daar komt Menno Snel op Financiën. Hij moet de problemen bij de Belastingdienst oplossen. Hij heeft eerder veertien jaar op het departement gewerkt. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven wordt staatssecretaris van Infrastructuur.

Rutte gaf toe dat zijn partij weinig vrouwen levert aan het kabinet. 'Ik had graag meer willen hebben, maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de beste mensen. Het is wat het is.' Van de negen ministers en staatssecretarissen van de VVD zijn er drie vrouw. Het nieuwe kabinet telt 24 personen. Bij D66 zijn van de zes bewindslieden er vier vrouw. Het gaat om drie ministers en een staatssecretaris. 'Het is geen statement, ik heb gekeken naar kwaliteit', zei D66-leider Alexander Pechtold. Bij het CDA zijn twee van de zes bewindspersonen vrouw. De ChristenUnie ten slotte heeft één vrouw in het kabinet. De partij levert twee ministers en een staatssecretaris.

'Een kabinet met sterke persoonlijkheden.' Zo omschreef CDA-leider Sybrand Buma na het overleg het nieuwe kabinet. 'Ik heb echt het gevoel dat hier mensen staan die op hun taak berekend zijn.' Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei 'veel vertrouwen' te hebben in de nieuwe ploeg. Pechtold typeert het kabinet als 'kunde, ervaring en fris'.

Op vier departementen komen twee ministers: Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Justitie en Volksgezondheid. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draait de naam om: dat wordt Justitie en Veiligheid. En bij Infrastructuur verdwijnt de naam Milieu. Verder is er het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het is de langste formatie uit de geschiedenis die zich uitstrekt over vier seizoenen. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 eerst een kabinet heeft proberen te vormen met GroenLinks. Pas toen dat in de loop van juni definitief mis ging, schoof de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel aan.