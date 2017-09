Langs de grenzen van Europa: Jonathan Holslag in Letland, Estland en Rusland

Ik zet mijn reis verder langs de Baltische kust, van de Letse hoofdstad Riga via Estland naar Pskov in Rusland. Dit is 'de weg van de tranen', vernoemd naar de talrijke legers die hier opmarcheerden: Russische, Zweedse, Franse en Duitse. Het is mijn doel beter te begrijpen wat de rol is van de Russische minderheden in Letland en Estland, of zij werkelijk worden ingezet om die landen te destabiliseren, hoe de regio is omgegaan met Russische cyberaanvallen en wat de situatie over de grens in Rusland zelf is. Is er wat aan van de Estse en Letse waarschuwingen dat er bezuiden Sint-Petersburg een bedreigende militaire machtsopbouw aan de gang is?

...