Lagerhuis keurt wetsvoorstel over brexit goed

Het Lagerhuis van het Britse parlement heeft woensdag de Conservatieve premier Theresa May groen licht gegeven om artikel 50 in te roepen en zo de uittrede van het land uit de Europese Unie in te leiden. Dit hebben meerdere Britse zenders gemeld. Er waren 498 stemmen voor en 114 tegen.

Het wetsvoorstel, dat zoals verwacht kort en bondig was, heeft hiermee de eerste horde genomen. Het moet nu nog naar allerlei commissies en het Hogerhuis, vergelijkbaar met onze Senaat. Daarna komt de wet opnieuw naar het Lagerhuis. Waarschijnlijk zal het Verenigd Koninkrijk binnen zes weken, in de eerste helft van maart,de procedure effectief in gang zetten.

Eind vorige maand zei het Supreme Court, het hoogste gerechtsorgaan in het Verenigd Koninkrijk, dat het Britse parlement zijn zegen moet geven om artikel 50 van het EU-verdrag in te roepen en zo de Britse uitstap uit de Unie in te zetten. De brexit grijpt namelijk rechtstreeks in op de Britse grondwettelijke regels, omdat de bron van Europese wetgeving wordt afgesneden. Bovendien zorgt het vertrek uit de EU ervoor dat Britse burgers bestaande rechten verliezen, een ingreep die enkel door het parlement kan worden goedgekeurd.

Met die uitspraak maakt het Hof een einde aan een lange juridische strijd die begon met investeringsdeskundige Gina Miller, die eind juni vorig jaar een proces inspande tegen de Britse regering. Ze vindt het niet kunnen dat het Britse parlement haar stem niet mocht laten horen over de Britse uitstap uit de Europese Unie.