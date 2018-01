Corbyn legde vooral het belang op handelsrelaties met de EU, China en India. Voorts hamerde hij op goede Britse relaties met internationale instellingen als de Verenigde Naties.

Over de vermaarde 'speciale relatie' zei de Labourleider: 'Ik ben niet zeker of iemand er al in geslaagd is die speciale relatie te definiëren'. 'Een vroegere premier, ik ga zijn naam niet noemen, zei dat als die relatie werd gespecifieerd, dat dan zou blijken dat die relatie helemaal niet speciaal is'.