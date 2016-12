Laatste wens: er komen geen monumenten of straatnamen voor Fidel Castro

Dat heeft het Cubaans parlement beslist. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de laatste wilsbeschikking van de onlangs overleden voormalige revolutionaire leider.

De tekst, die unaniem werd aangenomen, sluit ook uit dat Fidels naam zal worden gebruikt voor parken, instellingen of openbare sites. Het zal ook onmogelijk worden om eretekens uit te reiken die naar Fidel Castro verwijzen. Tot slot mag de naam van de communistische leider ook niet gebruikt worden "voor commerciële of publicitaire doeleinden", blijkt nog uit de wet.

Fidel Castro is op 25 november op 90-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Raul Castro, de huidige president van Cuba, had kort daarna al duidelijk gemaakt dat Fidel ook na zijn dood gekant is tegen "iedere vorm van personencultus".

(Belga/RR)