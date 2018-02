Laatste Oost-Duitse leider wil zijn westers geheim dossier inkijken

Nu wil de laatste premier van de Deutsche Demokratische Republik (DDR), de negentigjarige Hans Modrow, uitvlooien wat de westerse spionnen over hem hebben uitgespit. Modrow trok woensdag naar de hoogste administratieve rechtbank van Duitsland. Hij argumenteerde dat hij als geschiedkundige en schrijver moet kunnen loeren naar wat de spionnen over hem wisten.

Hoe kan ik zelf correct verhalen over die tijd 'als de westerse dossiers over mij gesloten blijven?', vroeg de ex-premier zich af. Modrow leidde lang de Socialistische Eenheidspartij van Oost-Duitsland (SED) en werd in november 1989 premier van de DDR. Toen was dat land aan het uiteenvallen en waren er voorbereidingen waren voor een hereniging met West-Duitsland. In april 1990 stapte hij op.

De Federale Inlichtingendienst (BND) of de buitenlandse inlichtingendienst van West-Duitsland, die nog steeds opereert in het herenigde Duitsland, heeft toegegeven dossiers te hebben van Modrow van 1958 tot 1990. De dienst heeft nog maar enkele documenten rond de man vrijgegeven en haalt daarbij de noodzaak aan zijn bronnen te moeten beschermen.