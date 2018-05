Laatste Belg die Giro won: 'Jammer dat Wellens, Teuns en Benoot niet ambitieuzer zijn'

Sommige coureurs zijn bekender om de koers die ze verloren dan om de koers die ze wonnen. Neem nu Johan De Muynck. Zowel in de Giro van 1976 als in die van 1978 was de Meetjeslander veruit de sterkste, maar het blijft wielrennen: de beste wint lang niet altijd. De Giro van '76 draaide uit op een machtsstrijd binnen het roemruchte team Brooklyn, met kopman Roger De Vlaeminck en ambitieuze knecht Johan De Muynck in de hoofdrollen. De Muynck stond op winst, maar verloor finaal de koers. Twee jaar later zette hij dat recht met een klinkende zege in de Giro van '78. Het leverde De Muynck de bijnaam The Pink Panther op - voor mensen die de koers niet van nabij volgen: de leider van de Giro draagt een roze wielertrui.

