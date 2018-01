Laagste aantal vermoorde journalisten in 10 jaar

In 2016 werden nog 93 journalisten vermoord, dit jaar zijn dat er 12 minder. Mexico spant de kroon: daar werden het afgelopen jaar 13 journalisten vermoord.

In Afghanistan en Irak werden 11 leden van de pers vermoord, In Syrië 10. Op de lijst staan ook twee Europese landen. Blogster en journaliste Daphne Caruana Galizia kwam om het leven door een bom in haar wagen, in Denemarken werd de Zweedse journaliste Kim Wall vermoord toen ze een reportage maakte op een duikboot.

Volgens de Internationale Federatie voor Journalisten staat het cijfer nu op het laagste peil in 10 jaar tijd. Maar een hoerastemming heerst er niet. 'Er is geen ruimte voor inschikkelijkheid.' De organisatie vindt het bovendien 'zeer verontrustend' dat het dalende cijfer niets te maken heeft met maatregelen vanuit overheden om misdaden tegen de pers in te dijken, zegt voorzitter Philippe Leruth. 'In de meest gewelddadige landen zoals Mexico is de situatie niet veranderd.' Hij verwijst onder meer naar de straffeloosheid voor drugsbendes.