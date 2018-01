Kushner gewaarschuwd voor Chinese banden van ex-vrouw Rupert Murdoch

Volgens de WSJ waarschuwde de FBI Jared Kushner begin vorig jaar dat Wendi Deng Murdoch haar relatie met hem en zijn vrouw Ivanka Trump, de dochter van president Donald Trump, zou kunnen gebruiken om de Chinese belangen in de VS te verdedigen. De krant citeert bronnen 'dicht bij het onderzoek', maar identificeert ze niet.

De FBI was ook ongerust dat mevrouw Murdoch de relatie zou gebruiken om een project vooruit te helpen dat gefinancierd wordt door de Chinese regering. Het gaat om de bouw van een toren van bijna 25 meter in een Chinese tuin in een wijk in Washington, minder dan tien kilometer van het Capitool en het Witte Huis. De toren zou gebruikt kunnen worden voor surveillance, zei een van de anonieme bronnen van de WSJ.

Wendi Deng trouwde in 1999 met mediamagnaat Rupert Murdoch, wiens groep onder meer tv-zender Fox New bezit, de zender die de president van de VS goed gezind is. In 2013 scheidden ze.

De krant verduidelijkt dat de waarschuwing deel uitmaakte van de regelmatige briefings die Kushner ontvangt sinds hij raadgever werd van zijn schoonvader toen die een jaar geleden aantrad. De woordvoerder van Wendi Deng Murdoch, die geboren is in China maar de Amerikaanse nationaliteit heeft, zei aan de WSJ dat ze niet op de hoogte was van de bezorgheid van de FBI, noch van de projecten van de Chinese regering.