Kunstgalerij tussen Noord- en Zuid-Korea wil bijdragen aan vredesproces

De Yeongang Art Gallery ligt in Zuid-Korea, dichtbij de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Een bizarre plek voor moderne kunst, aangezien de zone gevrijwaard bleef van menselijke inmenging. Omdat de 248 kilometer lange grens sinds de wapenstilstand in 1953 hevig bewaakt wordt aan beide kanten, ontstond een gedemilitariseerde zone van vier kilometer breed waarin de natuur ongemoeid haar gang kon gaan.

Van de snelle naoorlogse industrialisering van Zuid-Korea is hier niets te merken. Naast een paar landbouwers en militairen zijn in de zone zeldzame dier- en plantsoorten te zien, en sinds 2016 ook Yeongang Art Gallery. Het is niet verrassend dat kunstenaars geïnspireerd raakten door het bijzondere gebied.

De rust die het grensgebied kenmerkt, wordt nu en dan gebroken door geweerschoten en sirenes, sporen van de Koreaanse oorlog. 'Het is interessant om het contrast tussen het leger en de natuur te zien in dit gebied,' vertelt de Amerikaanse mixed media kunstenaar Andrew Ananda Voogel aan CNN, die al twee jaar werkt aan een project in de galerie. 'Het is oppassen geblazen in deze omgeving. De overheid en het leger weten niet waar overblijvende mijnen liggen, dus je moet voorzichtig zijn als je hier rondwandelt.'

Een bezoek wordt ingeleid door een militaire controlepost en begeleid door soldaten, wat een ongemakkelijk onthaal garandeert. Vroeger was er een permanente 'expo' waar bezittingen van spionnen en overlopers tentoongesteld werden om mensen bewust te maken van de Noord-Koreaanse dreiging.

Pacifistische kunstgalerie

In de Yeongang Art Gallery vinden vandaag internationale tentoonstellingen plaats. De buitenmuren van het gebouw zijn bekleed met monumentale afdrukken van landschapsfoto's van de ongerepte natuur en worden elke drie jaar vervangen. Bovendien hangen er zestien borden met verzoenende boodschappen aan de muren van verschillende ambassades, zoals Turkije en Canada, die in de toekomst door andere landen nog verder aangevuld zullen worden: 'We hopen berichten van over de hele wereld te verzamelen, om zo een internationaal centrum voor vrede te symboliseren,' zegt Yoon Dongchun, directeur van ontwikkeling in Yeoncheon.

Ook volgens Andrew Voogel kan kunst een rol spelen in vrede. 'Kunst kan zijn steentje bijdragen door gesprekken te initiëren of te faciliteren over vrede of minstens overeenkomsten.'

De missie van Yeongang Art Gallery is tijdens de turbulente periode voor Noord- en Zuid-Korea relevanter dan ooit. Na de ontmoeting van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in eind april, zal morgen de top tussen Kim en Amerikaanse president Donald Trump plaatsvinden in Singapore. Of het overleg iets zal veranderen aan de huidige spanningen, valt maar af te wachten.

Dongchun heeft alvast vertrouwen in de toekomst: 'Ik heb erg hoge verwachtingen, zeker omdat Yeoncheon in het hart van het Koreaanse schiereiland ligt. Afhankelijk van de politieke ontwikkelingen, kan de economische en culturele situatie verbeteren.'