Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten analyse

Kunnen de Democraten in november Amerika met een 'blauwe golf' overspoelen?

In aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten zijn Democraten voorzichtig optimistisch. Een flinke winst in het Huis van Afgevaardigden lijkt binnen handbereik, terwijl Republikeinen vrezen voor een 'politieke ramp'.