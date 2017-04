Kroatië alweer op weg naar vervroegde verkiezingen

De regering van premier Andrej Plenkovic staat zo meteen op wankele benen. Het opstappen van Most werd bekendgemaakt door voorzitter Bozo Petrov van die partij. Petrov is tevens voorzitter van het Kroatische parlement.

De nieuwe echtscheiding tussen HDZ en Most kwam er nadat Plenkovic donderdag drie ministers van Most had ontslagen. Hij verweet hen de "regeringssolidariteit" met voeten te hebben getreden door tegen een verwerping door de regering van een vertrouwensstemming over minister van Financiën Zdravko Maric te stemmen. Die wordt door de oppositie beschuldigd van een al te gretige deelname aan de graaicultuur.

De jongste coalitieregering heeft het aldus zes maanden uitgezongen, een maand langer dan een eerder verstandshuwelijk tussen HDZ en Most. Het voorbije anderhalf jaar zijn in Kroatië al twee parlementsverkiezingen gehouden. Een derde staat allicht voor de deur.