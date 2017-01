Kremlin: 'Geen compromitterende dossiers over Trump

Rusland heeft geen "compromitterende dossiers" over de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, woensdag gezegd.

Amerikaanse media meldden dinsdag dat Rusland bezwarende informatie over de president elect zou hebben. Een en ander zou in geheime documenten staan die de hoofden van de Amerikaanse inlichtingendiensten vorige week aan Trump presenteerden.

Peskov zei woensdag dat de beschuldigingen een "volledige vervalsing" zijn, bedoeld om de relaties met Washington te ondermijnen.

De geheime documenten zouden informatie bevatten over het persoonlijke leven en de financiën van Trump, en aantonen dat het team van Trump tijdens zijn presidentscampagne voortdurend in contact stond met Rusland.

Pikante verhalen

In het document zouden ook enkele pikante verhalen staan. Zo zou Trump de presidentiële suite van een hotel in Moskou hebben afgehuurd om prostituees op het bed te laten plassen ('golden shower' in het Engels) waar ook de Obama's hadden overnacht.

Ook Trump tweette in een reactie al dat het om "vals nieuws" gaat. Hij spreekt van een "totale politieke heksenjacht" tegen zijn persoon.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

De Amerikaanse nieuwszender CNN kon naar eigen zeggen de 35 pagina's aan memo's inkijken, gedateerd tussen juni en december 2016, die tijdens een briefing door de top van inlichtingendiensten voor Donald Trump samengevat werden op 2 bladzijden.

John McCain

De Russische memo's werden verkregen door een gewezen Britse geheimagent met banden in Rusland. Volgens CNN doet deze informatie al maanden de ronde, en had onder meer senator John McCain de memo's in handen. Ook andere media, waarbij The New York Times, beschikten over de memo's, die ze bij gebrek aan bevestiging echter niet hebben gebruikt.

Maar omdat het gevaar op een lek niet denkbeeldig is, besloten de inlichtingendiensten zowel de huidige president als zijn opvolger op de hoogte te brengen. Vrijdag hielden ze een sessie met Trump, waarbij ze hem uitlegden waarom ze Rusland van inmenging in de verkiezingen beschuldigden. Tijdens die ontmoeting overhandigden ze ook de genoemde 2 bladzijden.

Volgens sommige bronnen van CNN toont het feit dat de Russen dit materiaal niet gebruikt hebben dat ze Trump wilden bevoordeligen.