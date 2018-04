Kremlin eist excuses van Londen: 'Idiotie is te ver gegaan'

De Britse regering houdt Moskou verantwoordelijk voor de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Groot-Brittannië. 'De idiotie is te ver gegaan', aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

'Hun theorie bevestigt zich in geen enkel geval, want het is onmogelijk dat te bevestigen', verklaarde Peskov aan de Russische persagentschappen in de nacht van dinsdag op woensdag. 'De Britse minister van Buitenlandse Zaken, die president Poetin heeft beschuldigd, en de Britse eerste minister moeten hun collega's in de Europese Unie in de ogen kijken.'

'Londen zal op een of andere manier zijn verontschuldigingen aan de Russische kant moeten overmaken', zei hij nog.

Dinsdag zei het Britse militaire onderzoekscentrum, het Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) in Porton Down waar de stalen Novitsjok-zenuwgas zich bevinden, dat het geen aanwijzingen heeft over waar het zenuwgas vandaan komt. Er zijn dus geen bewijzen dat het gas uit Rusland komt, klonk het.

Sergej Skripal en zijn dochter werden begin maart bewusteloos aangetroffen in het Britse stadje Salisbury. De Skripals werden vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok, dat volgens de Britten in Rusland wordt gemaakt, maar Rusland blijft elke betrokkenheid ontkennen. De Organisatie voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) moet zich nog uitspreken over de afkomst van het gebruikte zenuwgas.

De OCPW komt woensdag/vandaag samen in Den Haag om de aanval in Salisbury te bespreken, op vraag van Moskou. De OPCW voert een eigen chemische analyse uit van stalen van het zenuwgas. Het definitieve verslag zal weliswaar geen schuld toewijzen.