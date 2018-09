Krachtige tyfoon treft westen van Japan

Tyfoon 'Jebi' kwam volgens het Japanse meteorologische agentschap (JMA) kort na de middag aan land op de Pacifische kust in de prefectuur Tokushima, op het eiland Shikoku. Het gaat al om de 21ste tropische cycloon die Japan dit seizoen treft. Jebi zet koers richting het noordnoordoosten. De tyfoon brengt aanhoudende windsnelheden van 162 kilometer per uur met zich mee, met windstoten tot 216 kilometer per uur, aldus het JMA.

Daarnaast gaat de storm gepaard met hevige regenval. Het JMA waarschuwt de bevolking voor stortvloeden in grote delen van het land. Op de kust van Shikoku en de regio Kansai (ook wel Kinki), ten oosten van het eiland, kan Jebi daarnaast golven tot wel twaalf meter hoog veroorzaken.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft een crisisoverleg samengeroepen. Japan is dit jaar al door meerdere zware tyfoons geteisterd. Vooral het westen van het land kreeg het al erg hard te verduren. In juli kwamen bij overstromingen en aardverschuivingen nog 226 mensen om, terwijl nog 10 mensen vermist zijn. De ramp werd meteen gevolgd door een intense hittegolf die aan nog eens 130 mensen het leven kostte.