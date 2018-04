Koning van Swaziland verandert naam van zijn land in eSwatini

De monarch maakte de naamsverandering bekend tijdens feestelijkheden voor de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid van Swaziland en voor zijn eigen 50e verjaardag in Manzini, de tweede grootste stad van het land.

'Bij hun onafhankelijkheid hebben alle Afrikaanse landen teruggegrepen naar hun vroegere naam, die van de voor de kolonisering', legde de koning uit. 'Swaziland was het enige land dat zijn naam uit het koloniaal tijdperk heeft behouden. Het zal vanaf nu het koninkrijk eSwatini heten'.

ESwatini betekent in het Swati het 'land van de Swazis'. De naam Swaziland is een mengeling van Swati en Engels. Swaziland, dat tussen Zuid-Afrika en Mozambique ligt, is een vroeger Brits protectoraat dat in 1968 onafhankelijk werd.

Koning Mswati III is sinds 1986 aan de macht. Hij is vooral bekend vanwege zijn vele vrouwen, 15 intussen. Zijn vader Sobhuza II had er volgens biografen 125 tijdens zijn 82-jarige heerschappij.