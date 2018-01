Komt er een regimewissel in Iran? 'Ik word liever gearresteerd dan dat ik verhonger'

Voor de universiteit van Teheran houden politieagenten de wacht, net zoals op zoveel andere plaatsen in het land. Anderhalve week geleden manifesteerden er nog honderden studenten. Ze riepen slogans die in het hele land weerklonken. 'Weg met de Islamitische Republiek!' Of: 'Dood aan ayatollah Khamenei!' Maar plots werden alle toegangen tot de campus afgesloten. Behalve eentje. Daar stonden politieagenten die met wapenstokken insloegen op de betogers. Said, een 22-jarige student politieke wetenschappen, was erbij. 'Enkele van mijn vrienden konden niet ontsnappen en werden gearresteerd', vertelt hij. 'In het begin kwamen er enkel extreemlinkse studenten en arbeiders op straat. Nu eisen steeds meer mensen hervormingen.' Plots excuseert Said zich. Hij kan niet praten over de telefoon en haakt in.

...