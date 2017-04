Komt biomassacentrale in Langerlo in gevaar?

Het wordt bijzonder moeilijk om de biomassacentrale in Langerlo nog voor de zomer van 2018 af te krijgen. Als Langerlo de deadline mist, vervallen de meer dan 2 miljard euro groenestroomsubsidies die door de vorige regering waren beloofd. Die steun betalen we met zijn allen via de Vlaamse energieheffing ('Turteltaks') op de elektriciteitsfactuur.

Het Estse bedrijf Graanul Invest worstelt al een tijd met het project om de voormalige steenkoolcentrale in Langerlo om te bouwen naar een groene centrale. Die zal houtkorrels verbranden uit de eigen fabrieken van Graanul.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) noemt zich een koele minnaar van het project. Zijn partij hoopt dat het schrappen van de miljardensteun voor biomassa kan leiden tot een verlaging van de Turteltaks. 'Als ik de kans krijg om dit project te schrappen, dan zal ik dat meer dan waarschijnlijk ook doen', zei Tommelein vorig jaar in een dossier van Knack over groenestroomoplossingen..

Maar hij blijft voorzichtig: 'Dit is nog niet het officiële einde van het project. Ze hebben nog tijd tot de zomer van 2018 om de centrale op te starten.'