Kofi Annan neemt vrijdag deel aan informele vergadering van Veiligheidsraad

Kofi Annan schreef onlangs nog een rapport over de rechten van Rohingya in het Zuidoost-Aziatische land. De moslimminderheid is volgens de VN het slachtoffer van 'systematische en gecoördineerde' repressie door de boeddhistische meerderheid.

Concreet zal de vergadering gaan over hoe de internationale gemeenschap de aanbevelingen van de VN-commissie over de Rohingya kan implementeren in de noordwestelijke deelstaat Rakhine. Die commissie, onder leiding van Annan, werd in 2016 opgericht.

In zijn rapport stelt de ex-VN-baas onder meer dat als er niet snel een oplossing komt voor het conflict, 'er een reëel risico bestaat op radicalisering binnen beide gemeenschappen'.

In een woensdag gepubliceerd verslag op basis van getuigenissen van een honderdtal Rohingya-vluchtelingen, stellen de VN dat de moslimminderheid het slachtoffer is van een 'systematische en gecoördineerde schoonmaakcampagne'.

Sinds 25 augustus zijn meer dan een half miljoen Rohingya uit Rakhine naar buurland Bangladesh gevlucht door een golf van geweld met brandstichtingen en willekeurige moordpartijen door Myanmarese soldaten. Het totaal aantal Rohingya in Bangladesh komt daarmee op ruim een miljoen.