Koert Debeuf: 'Wir schaffen das is de grootste morele slag die Europa ooit aan IS heeft toegebracht'

Zijn arm zit gekneld tussen een deur waar een uitzinnige menigte tegenaan duwt. Hij mag roepen wat hij wil, de dolle massa is niet tot bedaren te brengen. De al jaren terugkerende droom van Koert Debeuf zegt iets over zijn argwaan tegenover grote groepen en massapsychologie. Al in 1895 typeerde de Franse arts, psycholoog en socioloog Gustav Le Bon in Psychologie des Foules massapsychologie als een intolerante, autoritaire en conservatieve kracht, waardoor afzonderlijke leden van een groep hun vermogen tot rationeel en kritisch denken verliezen. Dat maakt hen tot dankbare slachtoffers van demagogen. Het is geen toeval, stelt Debeuf in zijn nieuwe boek Tribalisation. Why war is coming, dat de Italiaanse fascistische leider Benito Mussolini een groot bewonderaar van Le Bon was.

...