Koert Debeuf: 'De meeste IS-strijders kennen niks van de islam of van de Koran'

Na zijn politieke carrière bij de toenmalige CVP, later CD&V, en (Open) VLD bezocht Koert Debeuf, directeur van Tahrir Institute for Middle East Policy, voor het eerst de Arabische wereld. Hij bezocht toen onder meer de Omajjadenmoskee. 'Je kijkt naar de Arabische wereld als mensen die kwaad zijn en altijd roepen, maar dan kom je die moskee binnen. Ten eerste is die zeer mooi en ten tweede zie je er gezinnen picknicken, mensen een dutje doen en anderen praten of lesgeven. Je hebt het gevoel in een oase van rust en gemoedelijkheid te zijn beland, niet op een plaats waar geweld wordt afgekondigd. Plots besef je: het beeld dat ik had, was fout.'

'Toen de Arabische Revolutie uitbrak in 2011, heb ik die dag na dag zitten volgen. Daarvoor was ik zelf onwetend, dus ik ga mensen nooit verwijten dat ze onwetend zijn. Maar onwetendheid combienren met strakke, polariserende meningen is kwalijk.'

'Waarom gaan mensen naar Syrië?' werpt Debeuf de vraag op. 'We denken dat de oorzaak sociaal-economisch is, dat ze uit armere buurten komen. Dat is puur marxisme en in dit geval een foute redenering. Het beste voorbeeld is Osama Bin Laden, die was superrijk toen hij de VS aanviel; Het heeft te maken met geen stem krijgen in het wereldgebeuren, je vernederd voelen, zien dat je godsdienst wordt aangevallen.'

'Wij hebben 4000 documenten gevonden van IS. Iedereen die er toekwam als strijder, moest een formulier invullen. Er bleken drie dingen: de meesten hadden werk voor ze naar Syrië trokken, de strijders waren hoger opgeleid dan we dachten en ze kenden niks van de islam of van de Koran. Hoe beter je opgeleid bent in de islam, hoe kleiner de kans is dat je naar Syrië gaat vertrekken.'

