Koerden in Irak stemmen in historisch referendum over onafhankelijke staat

In Irak zijn de Koerden maandagmorgen beginnen stemmen in een historisch referendum dat de weg moet openen voor de onafhankelijke staat waarvoor zij al bijna een eeuw strijden, zo hebben correspondenten van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Op initiatief van de Koerdische president Massoed Barzani, vindt het referendum niet alleen plaats in de noordelijke autonome regio Koerdistan (met de provincies Erbil, Soeleimaniyeh en Dohoek), maar ook in zones die de Koerden en de regering in Bagdad elkaar betwisten.

Omstreden

Het referendum, dat wellicht zal uitdraaien op een overtuigende 'ja', is omstreden. De Iraakse premier Haider al-Abadi noemt de stemming ongrondwettelijk en een bedreiging voor de vrede. Hij dreigt met 'de nodige maatregelen mochten die nodig zijn om de eenheid van het land te bewaren', zonder in detail te gaan. Bagdad heeft echter niet de politieke macht om het referendum te verhinderen in de autonome Koerdische regio. Ook westerse landen vrezen dat het referendum een nieuw conflict kan uitlokken in de regio.