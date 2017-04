Koen Dillen over het Front National en het Vlaams Belang: 'Marine Le Pen heeft geen innerlijke overtuiging'

Koen Dillen etaleerde zijn kwaliteiten als Frankrijkkenner in biografieën van Sarkozy en Mitterrand. Een gesprek over het aankomende schisma in het Front National, het clangevoel in het Vlaams Belang en politieke vadermoord.