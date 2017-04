Koen Dillen over de Franse verkiezingen: 'De PS zou weleens kunnen afstevenen op een regelrecht drama'

Lees hier het volledige interview: 'Koen Dillen over het Front National en het Vlaams Belang: 'Marine Le Pen heeft geen innerlijke overtuiging''.

De presidentsverkiezingen in Frankrijk toonden al veel verrassingen. Eén constante: het succes in de peilingen van de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen. Wie beter dan Koen Dillen om deze verkiezingen te duiden? Dillen is gewaardeerd biograaf van François Mitterand en Nicolas Sarkozy en was zelf jarenlang lid van een rechts-radicale partij: het door zijn vader Karel Dillen gestichte Vlaams Blok/Belang. Knack sprak met 'de zoon van' over het aankomende schisma in het Front National, het clangevoel in het Vlaams Belang en politieke vadermoord.

Dat de tweede ronde zal gaan tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die al wekenlang de peilingen aanvoeren, is verre van zeker, denkt Dillen. 'De radicaallinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon is in de peilingen fors aan het klimmen, en komt stilaan in de buurt van Macron. Ik geef Mélenchon een serieuze kans omdat hij nog groeimarge heeft. Die man weet wat er in de arbeidersklasse leeft. Daar komt nog eens bij dat Benoît Hamon, de PS-kandidaat, niet eens tien procent haalt. Ik sluit niet uit dat de linkse kiezer straks voor Mélenchon kiest, als beste kans op minstens één échte linkse kandidaat in de tweede ronde. De PS zou weleens kunnen afstevenen op een regelrecht drama. Als hun kiezers massaal strategisch gaan stemmen, halen ze mogelijk niet eens vijf procent. En dan wordt hun campagnegeld niet terugbetaald door de Franse staat. Dat zou het einde zijn van de PS zoals we die vandaag kennen.'

Lees hier het dossier over de Franse presidentsverkiezingen.

In het interview praat Dillen nog over zijn ex-partij Vlaams Belang, die gesticht werd door zijn vader Karel Dillen. Koen Dillen verliet de partij, samen met Frank Vanhecke, op 11 juli 2011 met slaande deuren. Een belangrijke reden voor de breuk was van menselijke aard: Dillen en Vanhecke konden niet verdragen hoe Marie-Rose Morel, 'toen al ziek', politiek werd opzijgezet door Filip Dewinter, Gerolf Annemans en toenmalig voorzitter Bruno Valkeniers.

Een andere reden was de agressieve stijl van Dewinter. 'De N-VA zou een Vlaams Belang zónder Dewinter veel meer vrezen dan een met Dewinter,' zegt hij. 'Er is rechts van N-VA zeker nog plaats voor een fatsoenlijke zweeppartij die hamert op het nationalisme. En er zijn zeker gegadigden om in dat gat te springen. Wat gaat Hendrik Vuye doen? Of Jean-Marie Dedecker? Er wordt gefluisterd dat Vuye goed kan opschieten met VB-voorzitter Tom Van Grieken. Er kan nog veel gebeuren tot de lokale en nationale verkiezingen van 2018 en 2019. Maar het struikelblok Dewinter blijft, natuurlijk.'

Verder vertelt Dillen over het leven van een 'zoon van'. Niet dat hij zich schaamt voor zijn achternaam, wel integendeel: 'Ik ben trots op mijn vader.' Maar hij kon wel niet met zijn achternaam publiceren. Zijn biografieën over François Mitterrand en Nicolas Sarkozy mochten dan wel lof oogsten, ze deden dat met een schuilnaam op de omslag. Dillen is niet bitter, wel hoopvol: 'Als ik iets gemist zou hebben, is dat vooral mijn eigen schuld. Maar mijn leven is nog niet ten einde, hoop ik. (glimlacht) Misschien kan ik de volgende jaren nog wat schade inhalen.'