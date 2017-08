Kocht de Europese Centrale Bank illegaal meer dan tweeduizend miljard euro aan staatsobligaties?

Het Duitse Gronwettelijk Hof heeft serieuze bedenkingen bij het omstreden opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Nadat het een klacht ontving van enkele klachten van Duitse conservatieve professoren stelt ze nu zelf enkele vragen aan het Europees Hof van Justitie. Dat zal zich nu buigen over de wettelijkheid van het programma, alvorens Karlsruhe uitspraak doet over de zaak. Is het immers wel wettelijk dat de de ECB en de nationale banken massaal staatsobligaties opkochten?

